Zgromadzenie Ogólne ONZ w drodze konsensusu przyjęło rezolucję w sprawie organizowania globalnej konferencji poświęconej kwestiom wodnym co trzy lata, począwszy od 2031 roku. Inicjatywie przewodziły Zjednoczone Emiraty Arabskie i Senegal, informuje The National.

Rezolucja ma zapewnić stałą uwagę polityczną dla kwestii wody, sanitacji i międzynarodowej koordynacji. Konferencje w 2026 i 2028 roku zostały już wcześniej uzgodnione, a nowy mechanizm przewiduje regularne spotkania rządów po 2031 roku.

Konferencja w Abu Zabi

ZEA i Senegal wspólnie zorganizują trzecią Konferencję Wodną ONZ w Abu Zabi w dniach 8–10 grudnia 2026 roku. Będzie to pierwsza taka konferencja goszczona przez państwa Globalnego Południa i będzie poświęcona przyspieszeniu realizacji szóstego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ — zapewnienia powszechnego dostępu do wody i sanitacji oraz zrównoważonego zarządzania nimi.

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Asystent ministra spraw zagranicznych ZEA ds. energii i zrównoważonego rozwoju Abdulla Balalaa oświadczył, że regularny format zapewni globalnej agendzie wodnej niezbędną ciągłość i platformę polityczną. Ambasador ZEA przy ONZ Mohamed Abushahab zaznaczył, że woda jest podstawą zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, energetyki, odporności klimatycznej, rozwoju gospodarczego i pokoju.

Dostęp do wody i sanitacji

Według danych ONZ w 2024 roku około 2,1 mld ludzi nie miało dostępu do bezpiecznie zarządzanych usług dostarczania wody pitnej, a 3,4 mld — do bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych. Odsetek światowej populacji mającej dostęp do takich usług sanitarnych wzrósł z 48% w 2015 roku do 58% w 2024 roku.

Sekretarz generalny ONZ ma skoordynować wsparcie między agencjami organizacji i przedstawić raport co najmniej sześć miesięcy przed konferencją w 2031 roku. Dokument ma ocenić wcześniejsze inicjatywy, zdobyte doświadczenia i przeszkody. Finansowanie konferencji oraz przygotowań do nich będzie realizowane poza regularnym budżetem ONZ z dobrowolnych wpłat rządów, instytucji finansowych i innych darczyńców.

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