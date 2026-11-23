Apple TV确认将推出四集纪录片系列剧《Timberlake》，讲述贾斯汀·汀布莱克的生活和职业生涯。据Variety报道，前两集将于2026年12月11日在全球上线。

首播时间表

Apple TV将于12月18日推出第三集，并于2026年12月23日推出最终集。该项目由奥斯卡奖得主费舍尔·史蒂文斯执导，他因《The Cove》和《Beckham》而知名。

据Apple TV介绍，该系列将涵盖音乐和流行文化的三个十年。其中将使用此前未公开的档案资料，以及对汀布莱克家人、朋友和同事的独家采访。

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该系列的个人主题

从预告片可以看出，这部纪录片项目将涉及汀布莱克的童年、职业生涯以及他在组合’NSYNC期间的经历。该系列预计还将谈及他与布兰妮·斯皮尔斯的关系，以及2004年超级碗中场秀期间汀布莱克与珍妮·杰克逊表演时发生事件后引发的争议。

片段中展示了斯皮尔斯、杰克逊、汀布莱克的妻子杰西卡·贝尔及其身边其他人的画面。在画外评论中，汀布莱克回忆了童年温暖而有趣的时刻，以及一些他难以谈论的话题。

该Apple TV系列剧由Blackbird Presents Films、Misher Films和Highly Flammable制作。项目由Live Nation Studios呈现。

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