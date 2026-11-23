漫威在影片定于12月18日上映前发布了《复仇者联盟：末日》的最终预告片。据Variety报道，该预告延续了《复仇者联盟4：终局之战》Encore重映版中新增的史蒂夫·罗杰斯和佩吉·卡特场景的剧情。

美国队长的儿子

《复仇者联盟4：终局之战》重映版中的新场景展示了史蒂夫·罗杰斯和佩吉·卡特的少年儿子。预告片中，神奇四侠回到过去带走罗杰斯，并将他带回主时间线。在那里，他将率领复仇者联盟与毁灭博士对抗。罗杰斯的儿子得知，他的父亲曾是美国队长。

英雄集结

视频还展示了毁灭博士及其哨兵与复仇者联盟和X战警交战的加长场景。镭射眼对团队说道：“到我身边来，我的X战警”，而夜行者将牌皇、魔形女和野兽传送过来。神奇先生、尚气、雷神和叶莲娜·贝洛娃也加入了这次大型集结。

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小罗伯特·唐尼将饰演毁灭博士。影片还将出现克里斯·埃文斯饰演的史蒂夫·罗杰斯、克里斯·海姆斯沃斯饰演的雷神、保罗·路德饰演的蚁人、莱蒂希娅·赖特饰演的黑豹、塞巴斯蒂安·斯坦饰演的冬日战士、汤姆·希德勒斯顿饰演的洛基，以及刘思慕饰演的尚气。影片中将出现的福克斯X战警电影宇宙角色包括查尔斯·泽维尔教授、万磁王、镭射眼、野兽、魔形女、夜行者和牌皇。

《复仇者联盟4：终局之战》Encore重映版包含四个与《复仇者联盟：末日》相关的新场景。据Variety报道，该片以首映周末2600万美元的成绩登上国内票房榜首，并为原版影片的全球票房增加了1.43亿美元。

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