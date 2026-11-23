В Германии ученые добились производства паклитаксела в генетически модифицированном табакоподобном растении Nicotiana benthamiana. Препарат применяют, в частности, для лечения рака молочной железы, яичников, легких и поджелудочной железы, сообщает Der Spiegel. О результатах исследователи написали в издании Nature Chemical Biology.

Полный путь синтеза

Паклитаксел является природным цитостатиком, который блокирует деление раковых клеток. Он содержится в коре тихоокеанского тиса Taxus brevifolia, но в небольшом количестве. Сейчас препарат полусинтетически производят из вещества, содержащегося в хвое европейского тиса Taxus baccata.

Исследователи внесли гены тиса в генетический материал Nicotiana benthamiana с помощью бактерии Agrobacterium tumefaciens. Это позволило растительным клеткам производить белки, необходимые для отдельных этапов биосинтеза препарата. Чтобы убедиться, что продукты синтеза не происходили из обычного метаболизма растения, эти же этапы также воспроизвели в дрожжах Saccharomyces cerevisiae.

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Урожайность выросла более чем в 500 раз

Команда установила весь метаболический путь образования паклитаксела — от геранилгеранилпирофосфата через 20 промежуточных соединений до готового вещества, а также определила места его синтеза в растительной клетке.

Сначала модифицированное растение производило 0,104 микрограмма паклитаксела на грамм сухой растительной массы. Благодаря размещению нескольких генов на одной нити ДНК и использованию более эффективных штаммов бактерии урожайность удалось повысить более чем в 500 раз — до 61,05 микрограмма на грамм. По оценке исследователей, это сопоставимо с содержанием паклитаксела в коре тихоокеанского тиса.

Эксперт Технического университета Дармштадта Гериберт Варзеха отметил, что нынешний метод пока не имеет преимущества над устоявшимся производством препарата из клеточных культур тиса или путем выделения предшественника из хвои с его последующей химической модификацией. По его мнению, технология станет конкурентоспособной только при дальнейшем увеличении количества производимого паклитаксела.

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