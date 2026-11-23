Rockowy zespół Cheap Trick wystąpił w niedzielę w teatrze Sound Board w Detroit po raz ostatni przed bezterminową przerwą w działalności koncertowej. Jak informuje Rolling Stone, muzycy nie wygłaszali długich pożegnalnych przemówień, lecz zagrali standardowy program z hitami z lat 70.

Pierwsza przerwa od 50 lat

W ubiegłym miesiącu zespół odwołał wszystkie występy zaplanowane na 2027 rok i poinformował, że po wypełnieniu zobowiązań w tym roku zrobi długą przerwę. W kolejnym oświadczeniu Cheap Trick wyjaśnili, że po dekadach tras koncertowych potrzebują odpoczynku, a decyzja nie ma związku ze stanem zdrowia.

Muzycy planowali zagrać listopadowe koncerty, po czym rozpocząć pierwszą przerwę od 50 lat. Od wydania debiutanckiego albumu pod tym samym tytułem w 1977 roku zespół aktywnie koncertował, grając własne koncerty i występując jako support innych wykonawców.

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Program w Detroit

Koncert rozpoczął się od Dream Police. Zabrzmiały także Big Eyes, Stiff Competition, Heaven Tonight, I Know What I Want, I Want You To Want Me i Surrender. Występ zakończyły utwory Auf Wiedersehen i Goodnight.

Przed wykonaniem Surrender wokalista Robin Zander podziękował publiczności i wyraził nadzieję na kolejne spotkania. We wpisie na Facebooku zespół określił dwa najnowsze występy jako ostatni weekend koncertów na żywo na pewien czas. Termin powrotu Cheap Trick do tras koncertowych nie został ogłoszony.

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