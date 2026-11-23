Рок-гурт Cheap Trick у неділю виступив у театрі Sound Board у Детройті востаннє перед безстроковою перервою в гастрольній діяльності. Як повідомляє Rolling Stone, музиканти не виголошували тривалих прощальних промов, а виконали звичайну програму з хітами 1970-х років.

Перша перерва за 50 років

Минулого місяця гурт скасував усі заплановані на 2027 рік виступи та повідомив, що після виконання зобов’язань цього року візьме тривалу паузу. У наступній заяві Cheap Trick пояснили, що після десятиліть гастролей їм потрібен відпочинок і рішення не пов’язане зі станом здоров’я.

Музиканти планували відіграти листопадові концерти, після чого розпочати першу перерву за 50 років. Від виходу дебютного однойменного альбому 1977 року гурт активно гастролював, даючи сольні концерти та виступаючи на розігріві інших виконавців.

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Програма у Детройті

Концерт розпочався з Dream Police. Також прозвучали Big Eyes, Stiff Competition, Heaven Tonight, I Know What I Want, I Want You To Want Me та Surrender. Завершили виступ композиціями Auf Wiedersehen і Goodnight.

Перед виконанням Surrender вокаліст Робін Зандер подякував публіці та висловив сподівання на нові зустрічі. У дописі у Facebook гурт охарактеризував два найсвіжіші виступи як останній вікенд живих шоу на певний час. Термін повернення Cheap Trick до гастролей не оголошували.

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