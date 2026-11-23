Рок-группа Cheap Trick в воскресенье выступила в театре Sound Board в Детройте в последний раз перед бессрочным перерывом в гастрольной деятельности. Как сообщает Rolling Stone, музыканты не произносили продолжительных прощальных речей, а исполнили обычную программу с хитами 1970-х годов.

Первый перерыв за 50 лет

В прошлом месяце группа отменила все выступления, запланированные на 2027 год, и сообщила, что после выполнения обязательств в этом году возьмет длительную паузу. В последующем заявлении Cheap Trick объяснили, что после десятилетий гастролей им нужен отдых и это решение не связано с состоянием здоровья.

Музыканты планировали отыграть ноябрьские концерты, после чего начать первый перерыв за 50 лет. С выхода дебютного одноименного альбома 1977 года группа активно гастролировала, давая сольные концерты и выступая на разогреве у других исполнителей.

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Программа в Детройте

Концерт начался с Dream Police. Также прозвучали Big Eyes, Stiff Competition, Heaven Tonight, I Know What I Want, I Want You To Want Me и Surrender. Выступление завершилось композициями Auf Wiedersehen и Goodnight.

Перед исполнением Surrender вокалист Робин Зандер поблагодарил публику и выразил надежду на новые встречи. В публикации в Facebook группа охарактеризовала два самых свежих выступления как последний уикенд живых шоу на некоторое время. Срок возвращения Cheap Trick к гастролям не объявляли.

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