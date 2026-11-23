摇滚乐队Cheap Trick周日在底特律Sound Board剧院进行了巡演无限期暂停前的最后一场演出。正如《滚石》报道的那样，乐队成员没有发表长篇告别讲话，而是演出了以20世纪70年代热门歌曲为主的常规曲目。

50年来首次休整

上个月，该乐队取消了所有计划于2027年举行的演出，并表示将在履行今年的承诺后进行长期休整。在随后的一份声明中，Cheap Trick解释说，在数十年的巡演之后，他们需要休息，这一决定与健康状况无关。

乐队成员原计划完成11月的演出，之后开始50年来的首次休整。自1977年发行同名首张专辑以来，该乐队一直积极巡演，举办专场演出并为其他艺人担任暖场嘉宾。

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底特律曲目

演出以Dream Police开场。乐队还演唱了Big Eyes、Stiff Competition、Heaven Tonight、I Know What I Want、I Want You To Want Me和Surrender。演出以Auf Wiedersehen和Goodnight结束。

在演唱Surrender之前，主唱罗宾·赞德感谢了观众，并表示希望未来能再次相见。乐队在Facebook发文中称，最近的两场演出是其在一段时间内最后一个周末的现场演出。Cheap Trick没有宣布重返巡演的时间。

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