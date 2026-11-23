Były szef izraelskiego wywiadu Mosad Dawid Barnea ma, według oczekiwań, 25 listopada odwiedzić Bundestag w Berlinie w Niemczech, mimo złożonego przeciwko niemu zawiadomienia karnego. Poinformował o tym, powołując się na poinformowane źródła, Jerusalem Post.

Zawiadomienie i żądanie aresztowania

19 listopada Europejskie Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka (ECCHR) złożyło do Federalnej Prokuratury Generalnej Niemiec zawiadomienie karne przeciwko Barnei. Organizacja oświadczyła, że ma istotne podstawy, by podejrzewać go o zbrodnie wojenne.

ECCHR domaga się również, aby prokuratura uzyskała nakaz aresztowania Barnei i zapewniła jego zatrzymanie w razie wjazdu do Niemiec. Jako podstawę zawiadomienia organizacja wskazała, według jej twierdzeń, kluczową rolę Barnei w planowaniu i przeprowadzeniu ataków przeciwko Hezbollahowi w Libanie we wrześniu 2024 roku z użyciem pagerów i krótkofalówek z materiałami wybuchowymi.

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Według ECCHR skoordynowane eksplozje pochłonęły co najmniej 37 ofiar śmiertelnych i zraniły ponad 3400 osób, w tym cywilów.

Wizyta w Bundestagu

Niemieckie media informowały wcześniej, że Barneę będzie gościł poseł Partii Zielonych Konstantin von Notz, który zasiada w komisji parlamentarnej nadzorującej niemieckie służby specjalne. Wydarzenie pod tytułem „Ekskluzywnie: za kulisami Mosadu” organizuje berlińska proizraelska grupa lobbingowa Nahost Friedensforum, współpracująca z parlamentem i ministerstwami Niemiec.

Według niemieckich mediów część przedstawicieli Zielonych oraz inni krytycy Izraela próbują nie dopuścić do przeprowadzenia wydarzenia. Jednocześnie źródła gazety uważają, że ich wpływ na możliwość wizyty Barnei jest mniejszy niż wpływ zwolenników jego przyjazdu.

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