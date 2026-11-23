尽管针对他的刑事控诉已经提出，以色列摩萨德前负责人戴维·巴尔内亚预计将于11月25日访问德国柏林的联邦议院。据《耶路撒冷邮报》援引知情人士报道称。

控诉与逮捕要求

11月19日，欧洲宪法与人权中心（ECCHR）向德国联邦总检察长办公室对巴尔内亚提出刑事控诉。该组织表示，有充分理由怀疑他犯有战争罪。

ECCHR还要求检察机关为巴尔内亚申请逮捕令，并确保他一旦进入德国即被拘留。该组织称，控诉的依据是巴尔内亚在2024年9月策划和实施针对黎巴嫩真主党的袭击中发挥了关键作用，袭击使用了装有炸药的寻呼机和对讲机。

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据ECCHR称，协调实施的爆炸造成至少37人死亡、超过3400人受伤，其中包括平民。

访问联邦议院

德国媒体此前报道称，巴尔内亚将由绿党议员康斯坦丁·冯·诺茨接待，后者是负责监督德国情报机构的议会委员会成员。题为“独家：摩萨德幕后”的活动由位于柏林、支持以色列的游说团体Nahost Friedensforum组织，该团体与德国议会及各部委合作。

据德国媒体报道，部分绿党代表及其他以色列批评者正试图阻止该活动举行。与此同时，该报消息人士认为，他们对巴尔内亚能否访问的影响力小于支持他到访的人士。

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