Колишній глава ізраїльської розвідки Моссад Давід Барнеа, як очікується, 25 листопада відвідає Бундестаг у Берліні, Німеччина, попри подану проти нього кримінальну скаргу. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Jerusalem Post.

Скарга та вимога про арешт

19 листопада Європейський центр конституційних і прав людини ECCHR подав до Федеральної прокуратури Німеччини кримінальну скаргу проти Барнеа. Організація заявила, що має вагомі підстави підозрювати його у воєнних злочинах.

ECCHR також вимагає, щоб прокуратура домоглася ордера на арешт Барнеа та забезпечила його затримання у разі в’їзду до Німеччини. Підставою для скарги організація назвала, за її твердженням, ключову роль Барнеа у плануванні та здійсненні атак проти «Хезболли» в Лівані у вересні 2024 року із застосуванням пейджерів і рацій із вибухівкою.

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За даними ECCHR, скоординовані вибухи забрали щонайменше 37 життів і поранили понад 3400 людей, серед яких були цивільні.

Візит до Бундестагу

Німецькі медіа раніше повідомляли, що Барнеа прийматиме депутат від партії «Зелені» Константін фон Ноц, який входить до парламентської комісії з нагляду за німецькими спецслужбами. Захід під назвою «Ексклюзив: за лаштунками Моссаду» організовує берлінська проізраїльська лобістська група Nahost Friedensforum, яка працює з парламентом і міністерствами Німеччини.

За інформацією німецьких медіа, частина представників «Зелених» та інші критики Ізраїлю намагаються не допустити проведення заходу. Водночас джерела видання вважають, що їхній вплив на можливість візиту Барнеа є меншим, ніж у прихильників його приїзду.

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