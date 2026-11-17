Президент США Дональд Трамп прибув до Маніли на Філіппінах, де має виступити на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії. Літак Air Force One вже приземлився в Манілі, повідомляє South China Morning Post.

Короткий візит до Філіппін

На державний візит до Маніли Трамп має трохи більш як 20 годин. Філіппінська сторона домагалася проведення цього візиту, а календар саміту скоригували під коротку зупинку президента США дорогою до Китаю.

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У Китаї Трамп має взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Видання зазначає, що там очікується його зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Тристоронню зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та президента Росії — держави-агресора — Владіміра Путіна підтверджено, повідомляє SCMP.

Заплановані зустрічі

У вівторок на курорті Solaire на узбережжі Манільської затоки Трамп, як очікується, візьме участь у спільному фотографуванні й зустрічі у форматі Quad. Також заплановано підписання торговельної угоди між США та Таїландом, спеціальний саміт АСЕАН–США і вечерю.

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