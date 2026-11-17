Irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) doprowadziła do zawieszenia przez platformę X wykorzystywania danych zebranych przez jej agenta AI Grok Bot do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Regulator wyraził poważne obawy dotyczące takiego przetwarzania danych osobowych, informuje Politico Europe.

Dane od agenta AI

Według publikacji agent AI Grok Bot pod koniec października zaczął zbierać tak zwane dane stron trzecich w celu trenowania systemów sztucznej inteligencji X. Komisarz DPC Dale Sunderland oświadczył, że regulator zwrócił się do firmy z żądaniem zaprzestania przetwarzania tych danych, a X potwierdziła wykonanie żądania.

X nie odpowiedziała na prośbę Politico Europe o komentarz. Sunderland zaznaczył, że DPC będzie nadal kontaktować się z platformą, aby ustalić szczegóły tego, co się stało, oraz określić kolejne kroki.

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Kontrola wykorzystania danych osobowych

W materiale dane stron trzecich określono jako informacje osobowe o osobie, którymi dzielą się dwie inne strony. Jako przykład podano zdjęcia z wakacji, którymi osoba dzieli się z przyjacielem korzystającym z agenta AI. Do tej kategorii należą również dane osobowe, które agent AI zbiera w internecie.

Irlandzki regulator prowadzi także rozmowy z inną, niewymienioną z nazwy firmą technologiczną na temat jej planów wykorzystania do trenowania AI danych zebranych przez agentów. Według Sunderlanda samo działanie agentów AI nie stanowi problemu, jednak organy nadzorcze muszą sprawdzać zgodność z prawem późniejszego wykorzystania zbieranych przez nich danych do trenowania modeli.

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