爱尔兰数据保护委员会（DPC）促使平台X暂停使用其AI智能体Grok Bot收集的数据训练人工智能模型。监管机构对这种个人数据处理方式表示严重担忧，Politico Europe报道。

来自AI智能体的数据

据该媒体报道，AI智能体Grok Bot于10月底开始收集所谓的第三方数据，用于训练X的人工智能系统。DPC专员戴尔·桑德兰表示，监管机构要求该公司停止处理这些数据，X确认已遵从该要求。

X未回应Politico Europe的置评请求。桑德兰指出，DPC将继续与该平台联系，以查明所发生事件的细节并确定下一步措施。

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审查个人数据的使用

报道称，第三方数据是指两名其他方分享的、有关某个人的个人信息。文中举例称，一名用户与使用该AI智能体的朋友分享的度假照片属于此类数据。该类别还包括AI智能体在互联网上收集的个人数据。

爱尔兰监管机构还正与另一家未具名科技公司就其使用智能体收集的数据训练AI的计划进行磋商。桑德兰表示，AI智能体本身的运行并不是问题，但监管机构必须审查其所收集数据随后被用于训练模型是否合法。

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