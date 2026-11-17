Ирландская комиссия по защите данных (DPC) добилась от платформы X приостановки использования данных, собранных ее ИИ-агентом Grok Bot, для обучения моделей искусственного интеллекта. Регулятор выразил существенную обеспокоенность такой обработкой персональных данных, сообщает Politico Europe.

Данные от ИИ-агента

По данным издания, ИИ-агент Grok Bot в конце октября начал собирать так называемые данные третьих сторон для обучения систем искусственного интеллекта X. Комиссар DPC Дейл Сандерленд заявил, что регулятор обратился к компании с требованием прекратить обработку этих данных, а X подтвердила выполнение требования.

X не ответила на запрос Politico Europe о комментарии. Сандерленд отметил, что DPC продолжит контактировать с платформой, чтобы выяснить детали произошедшего и определить следующие шаги.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка использования персональных данных

В материале данными третьих сторон названы персональные сведения о человеке, которыми делятся две другие стороны. В качестве примера приводятся фотографии из отпуска, которыми человек делится с другом, использующим ИИ-агента. К этой категории также относятся персональные данные, которые ИИ-агент собирает в интернете.

Ирландский регулятор также ведет переговоры с другой неназванной технологической компанией относительно ее планов использовать для обучения ИИ данные, собранные агентами. По словам Сандерленда, сама по себе работа ИИ-агентов не является проблемой, однако надзорные органы должны проверять законность последующего использования собранных ими данных для обучения моделей.

Читай нас в