Демократическая фракция новоизбранной Палаты представителей США выдвинула Хакима Джеффриса кандидатом на должность спикера в следующем созыве Конгресса. Решение приняли в среду во время закрытого тайного голосования, сообщает Cyprus Mail.

Голосование за спикера

Палата представителей будет голосовать за спикера после начала работы нового Конгресса в начале января. Для избрания кандидату необходимо получить 218 голосов в зале Палаты представителей. По данным издания, демократы будут иметь не менее 257 мест, хотя результаты нескольких конкурентных гонок еще не объявлены.

Cyprus Mail отмечает, что, несмотря на определенную оппозицию, ожидается, что Джеффрис будет избран спикером. Эта должность является второй в очереди на замещение президента США. В то же время часть новоизбранных прогрессивных демократов после промежуточных выборов 3 ноября не сообщила, готова ли поддержать Джеффриса.

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Некоторые из них заявляли, что хотели бы видеть лидера, который поддерживал бы амбициозную повестку для принятия популистских политик, с которыми кандидаты шли на выборы.

Кандидат республиканцев

На прошлой неделе республиканцы выдвинули председателя юридического комитета Палаты представителей Джима Джордана на должность лидера своей конференции в январе. Он победил лидера большинства Стива Скализа после того, как спикер Майк Джонсон заявил, что не будет претендовать на руководство республиканцами в меньшинстве.

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