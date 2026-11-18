Frakcja Demokratów w nowo wybranej Izbie Reprezentantów USA nominowała Hakeema Jeffriesa na kandydata na stanowisko spikera w następnej kadencji Kongresu. Decyzję podjęto w środę podczas zamkniętego tajnego głosowania, informuje Cyprus Mail.

Głosowanie na spikera

Izba Reprezentantów zagłosuje nad wyborem spikera po rozpoczęciu pracy nowego Kongresu na początku stycznia. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć 218 głosów na sali Izby Reprezentantów. Według publikacji Demokraci będą mieli co najmniej 257 mandatów, choć wyniki kilku wyrównanych wyścigów wciąż nie zostały ogłoszone.

Cyprus Mail zaznacza, że mimo pewnej opozycji oczekuje się, iż Jeffries zostanie wybrany spikerem. Stanowisko to jest drugie w kolejności sukcesji prezydenta USA. Jednocześnie część nowo wybranych progresywnych Demokratów po wyborach śródokresowych 3 listopada nie poinformowała, czy jest gotowa poprzeć Jeffriesa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niektórzy z nich oświadczyli, że chcieliby widzieć lidera, który popierałby ambitny program uchwalenia populistycznych polityk, z którymi kandydaci szli do wyborów.

Kandydat Republikanów

W ubiegłym tygodniu Republikanie nominowali przewodniczącego Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów Jima Jordana na stanowisko lidera swojej konferencji w styczniu. Pokonał on lidera większości Steve'a Scalise'a po tym, jak spiker Mike Johnson oświadczył, że nie będzie ubiegał się o kierowanie Republikanami w mniejszości.

Czytaj nas na