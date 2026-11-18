Демократична фракція новообраної Палати представників США висунула Хакіма Джеффріса кандидатом на посаду спікера в наступному скликанні Конгресу. Рішення ухвалили в середу під час закритого таємного голосування, повідомляє Cyprus Mail.

Голосування за спікера

Палата представників голосуватиме за спікера після початку роботи нового Конгресу на початку січня. Для обрання кандидату потрібно здобути 218 голосів у залі Палати представників. За даними видання, демократи матимуть щонайменше 257 місць, хоча результати кількох конкурентних перегонів іще не оголошені.

Cyprus Mail зазначає, що попри певну опозицію Джеффріса очікують обрати спікером. Ця посада є другою в черзі на заміщення президента США. Водночас частина новообраних прогресивних демократів після проміжних виборів 3 листопада не повідомила, чи готова підтримати Джеффріса.

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Деякі з них заявляли, що хотіли б бачити лідера, який підтримуватиме амбітний порядок денний для ухвалення популістських політик, із якими кандидати йшли на вибори.

Кандидат республіканців

Минулого тижня республіканці висунули голову юридичного комітету Палати представників Джима Джордана на посаду лідера своєї конференції в січні. Він переміг лідера більшості Стіва Скаліса після того, як спікер Майк Джонсон заявив, що не претендуватиме на керівництво республіканцями в меншості.

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