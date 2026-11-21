«Ковентри Сити» 21 ноября 2026 года победил «Кристал Пэлас» со счётом 3:2 в матче Премьер-лиги. Решающим стал автогол Дуайта Макнила на 85-й минуте. Для Томаса Франка, который впервые руководил «Кристал Пэлас», матч завершился поражением, сообщает The Guardian.

Пять голов за матч

Хозяева открыли счёт на пятой минуте: Тайво Авонийи завершил атаку после передачи Джека Рудони. «Кристал Пэлас» сравнял счёт на 13-й минуте благодаря Йереми Пино, однако на 30-й минуте Тацухиро Сакамото вновь вывел «Ковентри» вперёд ударом в верхний угол ворот.

Перед перерывом «Кристал Пэлас» во второй раз сравнял счёт. Йорген Странд Ларсен головой переправил мяч в ворота после второй подачи Пино. Во втором тайме «Кристал Пэлас» чаще владел мячом — 61% против 39%, а также подал шесть угловых против четырёх у соперника.

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Поздний автогол

На 85-й минуте после дальнего вбрасывания Брендон Томас-Асанте головой направил мяч в сторону ворот. Дин Хендерсон помешал удару, однако мяч отскочил от вратаря, попал в Макнила и залетел в сетку. Этот автогол принёс «Ковентри» победу.

Благодаря трём очкам «Ковентри» оторвался от зоны вылета на три пункта. «Кристал Пэлас» остался на последнем месте и потерпел пятое подряд поражение в чемпионате.

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