Coventry City pokonało Crystal Palace 3:2 w meczu Premier League 21 listopada 2026 roku. Decydujący okazał się samobójczy gol Dwighta McNeila w 85. minucie. Dla Thomasa Franka, który po raz pierwszy prowadził Crystal Palace, mecz zakończył się porażką, informuje The Guardian.

Pięć goli w meczu

Gospodarze otworzyli wynik w piątej minucie: Taiwo Awoniyi sfinalizował akcję po podaniu Jacka Rudoniego. Crystal Palace wyrównało w 13. minucie za sprawą Yeremy'ego Pino, ale w 30. minucie Tatsuhiko Sakamoto ponownie wyprowadził Coventry na prowadzenie strzałem w górny róg bramki.

Przed przerwą Crystal Palace po raz drugi wyrównało. Jørgen Strand Larsen głową skierował piłkę do bramki po drugim dośrodkowaniu Pino. W drugiej połowie Crystal Palace częściej utrzymywało się przy piłce — 61% do 39% — a także wykonało sześć rzutów rożnych wobec czterech rywali.

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Późny gol samobójczy

W 85. minucie, po dalekim wrzucie z autu, Brandon Thomas-Asante głową skierował piłkę w stronę bramki. Dean Henderson powstrzymał strzał, jednak piłka odbiła się od bramkarza, trafiła w McNeila i wpadła do siatki. Ten gol samobójczy zapewnił Coventry zwycięstwo.

Dzięki trzem punktom Coventry oddaliło się od strefy spadkowej na trzy punkty. Crystal Palace pozostało na ostatnim miejscu i poniosło piątą z rzędu porażkę w lidze.

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