«Ковентрі Сіті» 21 листопада 2026 року переміг «Крістал Пелас» із рахунком 3:2 у матчі Прем’єр-ліги. Вирішальним став автогол Двайта Макніла на 85-й хвилині. Для Томаса Франка, який уперше керував «Крістал Пелас», матч завершився поразкою, повідомляє The Guardian.

П’ять голів за матч

Господарі відкрили рахунок на п’ятій хвилині: Тайво Авонії завершив атаку після передачі Джека Рудоні. «Крістал Пелас» зрівняв рахунок на 13-й хвилині завдяки Єремі Піно, але на 30-й хвилині Тацухіро Сакамото знову вивів «Ковентрі» вперед ударом у верхній кут воріт.

Перед перервою «Крістал Пелас» вдруге зрівняв рахунок. Йорген Странд Ларсен головою переправив м’яч у ворота після другої подачі Піно. У другому таймі «Крістал Пелас» частіше володів м’ячем — 61% проти 39%, а також подав шість кутових проти чотирьох у суперника.

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Пізній автогол

На 85-й хвилині після дальнього вкидання Брендон Томас-Асанте головою спрямував м’яч у бік воріт. Дін Гендерсон перешкодив удару, однак м’яч відскочив від воротаря, влучив у Макніла та залетів у сітку. Цей автогол приніс перемогу «Ковентрі».

Завдяки трьом очкам «Ковентрі» відірвався від зони вильоту на три пункти. «Крістал Пелас» залишився на останньому місці та зазнав п’ятої поспіль поразки в чемпіонаті.

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