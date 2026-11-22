Naukowcy z Instytutu Genomiki Uniwersytetu w Tartu w Estonii odkryli, że stosowanie powszechnych leków może wiązać się ze zmianami mikrobiomu jelitowego, które utrzymują się przez lata po zakończeniu leczenia. O wynikach pracy informuje ScienceDaily.

Naukowcy przeanalizowali próbki kału oraz historię recept ponad 2 500 uczestników Estońskiej Kohorty Mikrobiomu Estońskiego Biobanku. Większość badanych leków wiązała się ze zmianami składu bakterii jelitowych, a w przypadku znacznej części preparatów wykryto mikrobiologiczne „odciski”, zauważalne po latach od zaprzestania ich przyjmowania.

Wpływ nie tylko antybiotyków

Zmiany mikrobiomu powiązano nie tylko z antybiotykami, które od dawna są znane ze zdolności do istotnego wpływania na bakterie jelitowe. Podobne zależności wykryto w przypadku antydepresantów, beta-blokerów, inhibitorów pompy protonowej i benzodiazepin. Beta-blokery stosuje się między innymi przy podwyższonym ciśnieniu tętniczym i niektórych chorobach serca, natomiast inhibitory pompy protonowej zmniejszają kwasowość żołądka.

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Jednym z najbardziej zauważalnych wyników były związki między benzodiazepinami a zmianami mikrobiomu. Benzodiazepiny to grupa leków stosowanych między innymi w leczeniu lęku. Związane z nimi zmiany mikrobiomu były porównywalne z tymi obserwowanymi w przypadku antybiotyków o szerokim spektrum działania. Jednocześnie leki z jednej klasy niekoniecznie miały taki sam wpływ: diazepam i alprazolam różniły się siłą związanych z nimi zmian.

Obserwacje po rozpoczęciu i zakończeniu leczenia

W mniejszej grupie uczestników zespół dodatkowo zbadał zmiany mikrobiomu u osób, które rozpoczynały lub przerywały przyjmowanie poszczególnych leków. Naukowcy zarejestrowali przewidywalne zmiany składu bakterii jelitowych, co stanowiło dodatkowy dowód na wkład samych leków, a nie tylko różnic między pacjentami.

Chociaż liczba uczestników tej ponownej analizy była stosunkowo niewielka, badacze potwierdzili trwałe związki dla inhibitorów pompy protonowej, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz niektórych antybiotyków, w tym połączeń penicylin i makrolidów. Autorzy podkreślają, że badanie nie dowodzi, iż odnotowane zmiany są szkodliwe lub prowadzą do konkretnych problemów zdrowotnych. Jednocześnie historię przyjmowania leków warto uwzględniać przy interpretacji danych o mikrobiomie.

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