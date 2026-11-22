爱沙尼亚塔尔图大学基因组学研究所的研究人员发现，常用药物的使用可能与肠道微生物组变化有关，而这些变化在治疗结束后可持续数年。ScienceDaily报道了这项研究结果。

科学家分析了爱沙尼亚生物样本库爱沙尼亚微生物组队列中超过2,500名参与者的粪便样本和处方记录。大多数受研究的药物都与肠道细菌组成变化相关，对于相当一部分药物，在停止服用多年后仍检测到了微生物“印记”。

影响不仅限于抗生素

微生物组变化不仅与抗生素有关，抗生素长期以来以能够显著影响肠道细菌而闻名。研究还发现，抗抑郁药、β受体阻滞剂、质子泵抑制剂和苯二氮䓬类药物也存在类似关联。β受体阻滞剂尤其用于治疗高血压和某些心脏疾病，而质子泵抑制剂可降低胃酸度。

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最显著的结果之一是苯二氮䓬类药物与微生物组变化之间的关联。苯二氮䓬类药物是一类用于治疗焦虑等症状的药物。与其相关的微生物组变化可与广谱抗生素所观察到的变化相当。同时，同一类别的药物不一定具有相同影响：地西泮和阿普唑仑在与之相关变化的强度上存在差异。

治疗开始和结束后的观察

在一个较小的参与者群体中，研究团队还研究了开始或停止服用特定药物的人群的微生物组变化。科学家记录到肠道细菌组成的可预测变化，这为药物本身的作用，而非仅仅是患者之间的差异，提供了额外证据。

尽管这项重复分析的参与者数量相对较少，研究人员仍验证了质子泵抑制剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂以及某些抗生素的持续关联，其中包括青霉素类和大环内酯类的组合。作者强调，这项研究并不能证明记录到的变化有害，或会导致具体健康问题。同时，在解读微生物组数据时，应考虑用药史。

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