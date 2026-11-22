Исследователи Института геномики Тартуского университета в Эстонии установили, что применение распространенных препаратов может быть связано с изменениями кишечного микробиома, сохраняющимися годами после окончания лечения. О результатах работы сообщает ScienceDaily.

Ученые проанализировали образцы кала и истории назначений более 2 500 участников Эстонской микробиомной когорты Эстонского биобанка. Большинство исследованных лекарств ассоциировались с изменениями состава кишечных бактерий, а для значительной части препаратов были выявлены микробные «отпечатки», заметные спустя годы после прекращения приема.

Влияние не только антибиотиков

Изменения микробиома связали не только с антибиотиками, которые давно известны способностью существенно влиять на кишечные бактерии. Подобные ассоциации выявили для антидепрессантов, бета-блокаторов, ингибиторов протонной помпы и бензодиазепинов. Бета-блокаторы применяют, в частности, при повышенном артериальном давлении и некоторых заболеваниях сердца, а ингибиторы протонной помпы снижают кислотность желудка.

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Одним из наиболее заметных результатов стали ассоциации между бензодиазепинами и изменениями микробиома. Бензодиазепины — это группа препаратов, которые используют, в частности, для лечения тревоги. Связанные с ними изменения микробиома были сопоставимы с теми, которые наблюдались для антибиотиков широкого спектра действия. В то же время препараты одного класса не обязательно оказывали одинаковое влияние: диазепам и алпразолам различались по силе связанных с ними изменений.

Наблюдения после начала и завершения лечения

В меньшей группе участников команда дополнительно исследовала изменения микробиома у людей, которые начинали или прекращали прием отдельных препаратов. Ученые зафиксировали предсказуемые изменения состава кишечных бактерий, что стало дополнительным свидетельством вклада самих лекарств, а не только различий между пациентами.

Хотя число участников этого повторного анализа было относительно небольшим, исследователи верифицировали устойчивые ассоциации для ингибиторов протонной помпы, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и некоторых антибиотиков, в частности комбинаций пенициллинов и макролидов. Авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что зафиксированные изменения вредны или приводят к конкретным проблемам со здоровьем. В то же время историю приема лекарств следует учитывать при интерпретации данных о микробиоме.

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