Дослідники Інституту геноміки Тартуського університету в Естонії виявили, що застосування поширених препаратів може бути пов’язане зі змінами кишкового мікробіому, які зберігаються роками після завершення лікування. Про результати роботи повідомляє ScienceDaily.

Науковці проаналізували зразки калу та історії призначень понад 2 500 учасників Естонської мікробіомної когорти Естонського біобанку. Більшість досліджених ліків асоціювалися зі змінами складу кишкових бактерій, а для значної частини препаратів виявили мікробні «відбитки», помітні через роки після припинення прийому.

Вплив не лише антибіотиків

Зміни мікробіому пов’язали не тільки з антибіотиками, які давно відомі здатністю суттєво впливати на кишкові бактерії. Подібні асоціації виявили для антидепресантів, бета-блокаторів, інгібіторів протонної помпи та бензодіазепінів. Бета-блокатори застосовують, зокрема, за підвищеного артеріального тиску та деяких серцевих захворювань, а інгібітори протонної помпи знижують кислотність шлунка.

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Одним із найпомітніших результатів стали асоціації між бензодіазепінами та змінами мікробіому. Бензодіазепіни — це група препаратів, які використовують, зокрема, для лікування тривоги. Пов’язані з ними зміни мікробіому були порівнюваними з тими, які спостерігали для антибіотиків широкого спектра дії. Водночас препарати одного класу не обов’язково мали однаковий вплив: діазепам і алпразолам відрізнялися за силою пов’язаних із ними змін.

Спостереження після початку й завершення лікування

У меншій групі учасників команда додатково дослідила зміни мікробіому в людей, які починали або припиняли прийом окремих препаратів. Науковці зафіксували передбачувані зміни складу кишкових бактерій, що стало додатковим свідченням внеску самих ліків, а не лише відмінностей між пацієнтами.

Хоча кількість учасників цього повторного аналізу була відносно невеликою, дослідники верифікували стійкі асоціації для інгібіторів протонної помпи, селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та деяких антибіотиків, зокрема комбінацій пеніцилінів і макролідів. Автори наголошують: дослідження не доводить, що зафіксовані зміни є шкідливими або призводять до конкретних проблем зі здоров’ям. Водночас історію прийому ліків варто враховувати під час інтерпретації даних про мікробіом.

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