В Израиле группа частных инвесторов подписала соглашение о получении контроля над авиакомпанией Arkia. Сделка предусматривает вливание в компанию около $45 млн, а сотрудники перевозчика должны до понедельника после обеда представить альтернативное предложение на аналогичных условиях, сообщает Jerusalem Post.

Условия сделки

В группу покупателей вошли Ярив Лернер, Кидан Дахари, Ярон Адив и Эйнав Адив-Берари. Они должны внести около $30 млн и получить контроль над Arkia. Остальные средства поступят от братьев Рафи, Джо и Ави Накаш, а также от государства. Братья Накаш сохранят около 3% акций компании.

Сотрудникам принадлежало около 22% Arkia через собственную корпорацию. В сообщении о сделке не уточняется, какая доля останется у них. Представители сотрудников уже встречаются с несколькими потенциальными инвесторами, чтобы выяснить, смогут ли они предложить условия, сопоставимые с соглашением, а также согласовать планы относительно компании и ее персонала.

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Протесты сотрудников и финансовые потери

До подписания соглашения Ярив Лернер рассматривал возможность покупки Arkia вместе с сотрудниками, семьей Варор и Ави Элькаямом. Позднее он присоединился к группе Дахари и Адива, поэтому представители персонала оказались на переговорах с бывшим союзником.

На прошлой неделе десятки сотрудников протестовали возле офисов Arkia против возможного размывания их доли. Профсоюз работников транспорта израильской федерации профсоюзов «Гистадрут» также объявил трудовой конфликт. По утверждению профсоюза, владельцы продвигали сокращение персонала без договоренностей с представителями сотрудников, а руководство также настаивало на отмене маршрутов.

По оценкам, Arkia потеряла около $30 млн за первые три квартала года, а годовой убыток может составить от $50 млн до $60 млн. В то же время компания ранее подчеркивала, что опубликованные оценки не являются ее официальными показателями. С начала 2026 года доля Arkia среди пассажиров аэропорта Бен-Гурион составляла почти 11%, тогда как у ее конкурента Israir — 12%.

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