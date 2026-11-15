XRP упал до 89 центов, минимума с ноября 2024 года — CoinDesk

Криптовалюта XRP во время торгов упала до 89 центов — это самый низкий уровень с ноября 2024 года. Снижение произошло на фоне падения биткоина и Ethereum до уровней, которые в последний раз фиксировались в августе, сообщает CoinDesk.

Падение XRP продолжается с 2025 года

С начала текущего квартала XRP подешевел на 36%. Токен находится в длительном нисходящем тренде после того, как в июле 2025 года его цена превысила 3,60 доллара. В последний раз XRP торговался возле отметки 89 центов в начале ноября 2024 года, когда Дональд Трамп только что победил на президентских выборах в США, обещая более благоприятные для криптоиндустрии правила.

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Отток средств из ETF

По данным SoSoValue, американские спотовые ETF на XRP за прошлую неделю зафиксировали чистый отток в размере 19,13 млн долларов — крупнейший с марта 2026 года. С момента запуска в ноябре прошлого года эти фонды привлекли около 1,5 млрд долларов. Для сравнения, ETF на биткоин и Ethereum привлекли несколько миллиардов долларов, хотя в последнее время и они фиксировали отток средств.

Сокращение объема стейблкоинов

Совокупная рыночная капитализация двух крупнейших стейблкоинов, привязанных к доллару США, USDT и USDC, сократилась до 244 млрд долларов — минимума с сентября 2025 года. В начале мая она составляла около 270 млрд долларов. Аналитики Glassnode отметили, что за последний месяц предложение стейблкоинов уменьшилось на 17 млрд долларов, что стало самым резким спадом с 2022 года. Стейблкоины часто используют для финансирования покупки криптоактивов и международных переводов.

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