XRP впав до 89 центів, мінімуму з листопада 2024 року — CoinDesk

Криптовалюта XRP під час торгів упала до 89 центів — це найнижчий рівень із листопада 2024 року. Зниження відбулося на тлі падіння біткоїна та Ethereum до рівнів, які востаннє фіксували в серпні, повідомляє CoinDesk.

Падіння XRP триває з 2025 року

Від початку поточного кварталу XRP подешевшав на 36%. Токен перебуває в тривалому спадному тренді після того, як у липні 2025 року його ціна перевищила 3,60 долара. Востаннє XRP торгувався біля позначки 89 центів на початку листопада 2024 року, коли Дональд Трамп щойно переміг на президентських виборах у США, обіцяючи сприятливіші для криптоіндустрії правила.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відтік коштів із ETF

За даними SoSoValue, минулого тижня американські спотові ETF на XRP зафіксували чистий відтік 19,13 млн доларів — найбільший із березня 2026 року. Від моменту запуску в листопаді минулого року ці фонди залучили приблизно 1,5 млрд доларів. Для порівняння, ETF на біткоїн та Ethereum залучили кілька мільярдів доларів, хоча останнім часом і вони фіксували відтік коштів.

Скорочення обсягу стейблкоїнів

Сукупна ринкова капіталізація двох найбільших стейблкоїнів, прив’язаних до долара США, USDT і USDC, скоротилася до 244 млрд доларів — мінімуму з вересня 2025 року. На початку травня вона становила близько 270 млрд доларів. Аналітики Glassnode зазначили, що за останній місяць пропозиція стейблкоїнів зменшилася на 17 млрд доларів, що стало найрізкішим спадом із 2022 року. Стейблкоїни часто використовують для фінансування купівлі криптоактивів і міжнародних переказів.

Читай нас у