Kryptowaluta XRP spadła podczas handlu do 89 centów — to najniższy poziom od listopada 2024 roku. Spadek nastąpił w związku ze zniżką bitcoina i Ethereum do poziomów ostatnio odnotowanych w sierpniu, informuje CoinDesk.

Spadek XRP trwa od 2025 roku

Od początku bieżącego kwartału XRP stracił 36% wartości. Token pozostaje w długotrwałym trendzie spadkowym po tym, jak w lipcu 2025 roku jego cena przekroczyła 3,60 dolara. XRP ostatnio był notowany w pobliżu poziomu 89 centów na początku listopada 2024 roku, gdy Donald Trump właśnie wygrał wybory prezydenckie w USA, obiecując przepisy korzystniejsze dla branży kryptowalut.

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Odpływ środków z ETF-ów

Według danych SoSoValue amerykańskie spotowe ETF-y na XRP odnotowały w ubiegłym tygodniu odpływ netto w wysokości 19,13 mln dolarów — największy od marca 2026 roku. Od uruchomienia w listopadzie ubiegłego roku fundusze te przyciągnęły około 1,5 mld dolarów. Dla porównania ETF-y na bitcoina i Ethereum przyciągnęły kilka miliardów dolarów, choć ostatnio również odnotowały odpływy środków.

Spadek podaży stablecoinów

Łączna kapitalizacja rynkowa dwóch największych stablecoinów powiązanych z dolarem amerykańskim, USDT i USDC, spadła do 244 mld dolarów — najniższego poziomu od września 2025 roku. Na początku maja wynosiła około 270 mld dolarów. Analitycy Glassnode zauważyli, że w ciągu ostatniego miesiąca podaż stablecoinów zmniejszyła się o 17 mld dolarów, co było najgwałtowniejszym spadkiem od 2022 roku. Stablecoiny są często wykorzystywane do finansowania zakupu aktywów kryptowalutowych i transferów międzynarodowych.

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