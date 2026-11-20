Francja straciła ostatniego francuskiego ocalałego z głównego obozu nazistowskiego kompleksu obozów koncentracyjnych Natzweiler-Struthof w Alzacji — Rogera Boulanger. Zmarł 19 listopada w wieku 100 lat, dwa tygodnie po swoich urodzinach. Poinformowało o tym stowarzyszenie „Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire”, które bada historię obozu i upamiętnia jego ofiary, pisze Der Spiegel.

Żona Boulanger, Suzanne, zmarła w styczniu 2026 roku. Stowarzyszenie oświadczyło, że wraz z jego śmiercią straciło ostatniego francuskiego świadka obozu. Zaznaczono również, że opowiadał on tysiącom uczniów o swoich przeżyciach w klasach oraz na terenie byłego obozu.

Odmowa służby w Wehrmachcie

Roger Boulanger urodził się w 1926 roku w departamencie Mozela. Odmówił walki w szeregach Wehrmachtu, po czym w 1943 roku deportowano go do Natzweiler-Struthof, a następnie do innych obozów koncentracyjnych. W kwietniu 1945 roku udało mu się uciec.

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Prezydent francuskiego regionu Grand Est Franck Leroy oświadczył, że droga życiowa Boulanger świadczy o odwadze ludzi, którzy odmówili podporządkowania się nazistowskiemu barbarzyństwu. Jak powiedział, pamięć o Boulanger i jego historia zostaną zachowane.

Więźniowie i ofiary obozu

W Natzweiler-Struthof i jego podobozach przetrzymywano około 50 tysięcy osób. Większość z nich stanowili Polacy, Rosjanie i Francuzi. Według publikacji 17 tysięcy więźniów nie przeżyło uwięzienia.

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