法国失去了纳粹集中营体系纳茨韦勒-施特鲁特霍夫位于阿尔萨斯的主营中最后一名法国幸存者——罗热·布朗热。他于11月19日去世，享年100岁，距其生日仅两周。研究该营历史并纪念其受害者的“Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire”协会对此作出通报，《明镜》周刊报道。

布朗热的妻子苏珊娜于2026年1月去世。该协会表示，随着他的离世，它失去了该营最后一名法国见证者。协会还指出，他曾在课堂上以及原营地旧址向数千名学生讲述自己的经历。

拒绝在国防军服役

罗热·布朗热1926年出生于摩泽尔省。他拒绝在国防军中作战，随后于1943年被驱逐至纳茨韦勒-施特鲁特霍夫，之后又被送往其他集中营。1945年4月，他成功逃脱。

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法国大东部大区主席弗朗克·勒鲁瓦表示，布朗热的人生历程证明了那些拒绝屈服于纳粹野蛮行径者的勇气。他说，人们将保留对布朗热及其故事的记忆。

营地的囚犯与受害者

纳茨韦勒-施特鲁特霍夫及其分营关押了约5万人。其中大多数是波兰人、俄罗斯人和法国人。据该刊报道，1.7万名囚犯未能在囚禁中幸存。

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