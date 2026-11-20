Франция потеряла последнего французского выжившего в главном лагере нацистского концентрационного комплекса Нацвайлер-Штрутгоф в Эльзасе — Роже Буланже. Он умер 19 ноября в возрасте 100 лет, через две недели после дня рождения. Об этом сообщила ассоциация «Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire», которая исследует историю лагеря и чтит память его жертв, пишет Der Spiegel.

Жена Буланже Сюзанна умерла в январе 2026 года. Ассоциация заявила, что с его смертью лишилась последнего французского свидетеля лагеря. Там также отметили, что он рассказывал о пережитом тысячам школьников в классах и на территории бывшего лагеря.

Отказ служить в Вермахте

Роже Буланже родился в 1926 году в департаменте Мозель. Он отказался воевать в составе Вермахта, после чего в 1943 году был депортирован в Нацвайлер-Штрутгоф, а затем — в другие концентрационные лагеря. В апреле 1945 года ему удалось бежать.

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Президент французского региона Гранд-Эст Франк Леруа заявил, что жизненный путь Буланже свидетельствует о мужестве людей, отказавшихся подчиниться нацистскому варварству. По его словам, память о Буланже и его история будут сохранены.

Заключенные и жертвы лагеря

В Нацвайлер-Штрутгофе и его подлагерях содержались около 50 тысяч человек. Большинство из них составляли поляки, россияне и французы. По данным издания, 17 тысяч заключенных не пережили заключения.

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