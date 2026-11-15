CoinDesk：XRP跌至89美分，创2024年11月以来新低

XRP加密货币在交易中跌至89美分，为2024年11月以来的最低水平。此次下跌发生在比特币和以太坊跌至上一次在8月出现的水平之际，CoinDesk报道。

XRP自2025年以来持续下跌

自本季度初以来，XRP已下跌36%。在2025年7月价格超过3.60美元后，该代币一直处于长期下行趋势。XRP上一次在89美分附近交易是在2024年11月初，当时唐纳德·特朗普刚刚赢得美国总统选举，并承诺出台对加密货币行业更有利的规则。

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ETF资金流出

根据SoSoValue的数据，美国现货XRP ETF上周录得1913万美元的净流出，为2026年3月以来最大规模。自去年11月推出以来，这些基金吸引了约15亿美元。相比之下，比特币和以太坊ETF吸引了数十亿美元，尽管它们近期也录得资金流出。

稳定币供应量减少

与美元挂钩的两大稳定币USDT和USDC的总市值降至2440亿美元，为2025年9月以来的最低水平。5月初，这一数值约为2700亿美元。Glassnode分析师指出，过去一个月稳定币供应量减少了170亿美元，是自2022年以来最急剧的下降。稳定币通常用于为购买加密资产和国际转账提供资金。

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