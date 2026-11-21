Google сообщила школьным округам США, что учащиеся смогут пользоваться поиском Google только в том случае, если администрация школы согласится на показ AI Overviews — созданных искусственным интеллектом обзоров в верхней части результатов поиска. Как сообщает Fortune, изменения должны вступить в силу в начале следующего года.

3 ноября Google заявила, что инструменты ИИ будут отключены для учетных записей учащихся K-12, если администраторы школ не активируют их самостоятельно. В то же время вице-президент Google по вопросам образования Крис Филлипс сказал The New York Times, что поиск и ИИ «тесно интегрированы», а учащиеся школ, не разрешающих ИИ, не получат доступ к поиску.

Чикаго, Нью-Йорк и Лос-Анджелес ограничивают ИИ

Школьная система Чикаго с 22 декабря 2025 года блокирует учащимся доступ к ChatGPT, Claude, Gemini и другим сторонним инструментам ИИ. Разрешены только образовательные сервисы с ИИ, проверенные округом в соответствии с законом Иллинойса о защите данных учащихся. Представитель системы заявил, что администрация ищет возможность отдельно отключить AI Overviews, а при отсутствии такой опции рассмотрит другие поисковые решения.

Крупнейшая в стране школьная система Нью-Йорка ввела годовой мораторий на ИИ для учащихся от дошкольного уровня 2-K до восьмого класса и запретила чат-ботов-компаньонов для всех классов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал действия Google попыткой использовать монопольную власть для навязывания ИИ государственным школам. Система уже отключила чат-бот Gemini и AI Mode на ученических Chromebook и обратилась к Google для обсуждения изменений.

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Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса также объявил, что в 2026–2027 учебном году заблокирует генеративный ИИ для учащихся всех классов на выданных округом устройствах. Это решение касается примерно 378 тысяч учащихся. Округ попросил Google предоставить механизм для отключения AI Overviews.

Майами-Дейд сотрудничает с Google

Школьная система округа Майами-Дейд, третья по величине в США, после блокировки чат-ботов в 2023 году начала предлагать Gemini for Education примерно 100 тысячам старшеклассников. В сентябре Совет по образованию Флориды обязал государственные школьные округа и чартерные школы установить правила использования ИИ и сообщать родителям, с какими инструментами будут взаимодействовать дети. Выполнить требования необходимо до 1 июля 2027 года.

Антимонопольные вопросы

Бывшая председатель Федеральной торговой комиссии США Лина Хан заявила, что Google использует доминирование в поиске, чтобы заставить школы внедрять ИИ. Профессор юридического факультета Университета Фордем Зефир Тич-аут предположила, что связывание доступа к поиску и AI Overviews может вызвать антимонопольные вопросы.

В то же время в сентябре федеральный судья Амит Мехта отклонил иск Penske Media относительно использования Google ее контента для AI Overviews. Судья пришел к выводу, что истец не доказал существование отдельных продуктов — поиска и обзоров ИИ.

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