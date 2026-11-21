Google poinformował okręgi szkolne w USA, że uczniowie będą mogli korzystać z wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy administracja szkoły zgodzi się na wyświetlanie AI Overviews — tworzonych przez sztuczną inteligencję przeglądów na górze wyników wyszukiwania. Jak podaje Fortune, zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku.

3 listopada Google oświadczył, że narzędzia AI zostaną wyłączone dla kont uczniów K-12, jeśli administratorzy szkół nie aktywują ich samodzielnie. Jednocześnie wiceprezes Google ds. edukacji Chris Phillips powiedział The New York Times, że wyszukiwanie i AI są „ściśle zintegrowane”, a uczniowie szkół, które nie zezwalają na AI, nie będą mieli dostępu do wyszukiwarki.

Chicago, Nowy Jork i Los Angeles ograniczają AI

System szkolny Chicago od 22 grudnia 2025 roku blokuje uczniom dostęp do ChatGPT, Claude, Gemini i innych zewnętrznych narzędzi AI. Dozwolone są wyłącznie edukacyjne usługi AI zweryfikowane przez okręg zgodnie z ustawą Illinois o ochronie danych uczniów. Przedstawiciel systemu oświadczył, że administracja szuka możliwości osobnego wyłączenia AI Overviews, a w przypadku braku takiej opcji rozważy inne rozwiązania wyszukiwania.

Największy w kraju system szkolny Nowego Jorku wprowadził roczne moratorium na AI dla uczniów od poziomu przedszkolnego 2-K do ósmej klasy oraz zakazał chatbotów towarzyszących we wszystkich klasach. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani nazwał działania Google próbą wykorzystania monopolistycznej władzy do narzucenia AI szkołom publicznym. System już wyłączył chatbota Gemini i AI Mode na uczniowskich Chromebookach oraz zwrócił się do Google w celu omówienia zmian.

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Zjednoczony Okręg Szkolny Los Angeles również ogłosił, że w roku szkolnym 2026–2027 zablokuje generatywną AI uczniom wszystkich klas na urządzeniach wydanych przez okręg. Decyzja dotyczy szacunkowo 378 tysięcy uczniów. Okręg poprosił Google o zapewnienie mechanizmu wyłączania AI Overviews.

Miami-Dade współpracuje z Google

System szkolny hrabstwa Miami-Dade, trzeci co do wielkości w USA, po zablokowaniu chatbotów w 2023 roku zaczął oferować Gemini for Education około 100 tysiącom uczniów szkół średnich. We wrześniu Rada Edukacji Florydy zobowiązała publiczne okręgi szkolne i szkoły czarterowe do ustanowienia zasad korzystania z AI oraz informowania rodziców, z jakimi narzędziami będą wchodzić w interakcje ich dzieci. Wymogi należy spełnić do 1 lipca 2027 roku.

Kwestie antymonopolowe

Była przewodnicząca amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu Lina Khan stwierdziła, że Google wykorzystuje dominację w wyszukiwaniu, aby zmusić szkoły do wdrażania AI. Profesorka Wydziału Prawa Uniwersytetu Fordham Zephyr Teachout zasugerowała, że powiązanie dostępu do wyszukiwania i AI Overviews może rodzić kwestie antymonopolowe.

Tymczasem we wrześniu federalny sędzia Amit Mehta oddalił pozew Penske Media dotyczący wykorzystywania przez Google jej treści do AI Overviews. Sędzia uznał, że powód nie udowodnił istnienia odrębnych produktów — wyszukiwania i przeglądów AI.

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