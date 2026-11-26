W Hiszpanii jednostka wywiadu finansowego Sepblac będzie mogła zamrażać konta kryptowalutowe na okres do pięciu dni roboczych bez uprzedniej zgody sądu. Odpowiedni przepis opublikowano w oficjalnym dzienniku państwowym jako część dekretu dotyczącego kredytów konsumenckich. Ma on wejść w życie 25 stycznia 2027 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnej zgody parlamentu.

Nowe uprawnienia Sepblac

Jak podaje CoinDesk, Sepblac będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje o tymczasowym blokowaniu, jeśli podejrzewa pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Wcześniej jednostka miała prawo zawieszać konta kryptowalutowe wyłącznie na wniosek zagranicznego organu wywiadu finansowego.

Nowy mechanizm pozwoli Sepblac działać na podstawie własnej analizy, aby zapobiec przemieszczaniu środków, które mogą być powiązane z nielegalną działalnością, w trakcie ich weryfikacji.

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Okresy blokady

Dekret przewiduje różne maksymalne terminy w zależności od przedmiotu kontroli. Konto może zostać zamrożone na pięć dni roboczych, a oczekująca na realizację transakcja — zablokowana na okres do 10 dni roboczych.

Aby przedłużyć blokadę po upływie początkowego terminu, prokurator musi uzyskać zgodę sędziego. Firmy kryptowalutowe działające w Hiszpanii mają czas do stycznia 2027 roku, aby przygotować się na bezpośrednie nakazy Sepblac.

Ocena FATF

W swoim rocznym raporcie Sepblac wskazał, że w Hiszpanii rozpoczęła się w tym roku wzajemna ocena Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy FATF. W dekrecie wcześniejsze ograniczenie uprawnień nazwano luką, którą oceni FATF.

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