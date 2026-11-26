CoinDesk：西班牙金融情报机构可在未经法院事先批准的情况下暂时冻结加密货币账户
在西班牙，金融情报部门Sepblac将能够在未经法院事先授权的情况下，冻结加密货币账户最长五个工作日。相关条款作为消费者信贷法令的一部分，已在官方国家公报上公布。在获得议会必要批准的前提下，该条款将于2027年1月25日生效。
Sepblac的新权限
据CoinDesk报道，如果怀疑存在洗钱或恐怖主义融资，Sepblac将能够自行决定实施临时冻结。此前，该部门仅有权应外国金融情报机构的请求暂停加密货币账户。
新机制将使Sepblac能够基于自身分析采取行动，以防止在审查期间转移可能与非法活动有关的资金。
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冻结期限
该法令根据审查对象规定了不同的最长期限。账户可被冻结五个工作日，待执行交易则可被阻止最长10个工作日。
如需在初始期限结束后延长冻结，检察官必须获得法官的授权。在西班牙运营的加密货币公司可在2027年1月前准备应对Sepblac的直接指令。
FATF评估
Sepblac在其年度报告中表示，金融行动特别工作组FATF的相互评估今年已在西班牙启动。法令将此前对权限的限制称为将由FATF评估的一个缺口。