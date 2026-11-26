在西班牙，金融情报部门Sepblac将能够在未经法院事先授权的情况下，冻结加密货币账户最长五个工作日。相关条款作为消费者信贷法令的一部分，已在官方国家公报上公布。在获得议会必要批准的前提下，该条款将于2027年1月25日生效。

Sepblac的新权限

据CoinDesk报道，如果怀疑存在洗钱或恐怖主义融资，Sepblac将能够自行决定实施临时冻结。此前，该部门仅有权应外国金融情报机构的请求暂停加密货币账户。

新机制将使Sepblac能够基于自身分析采取行动，以防止在审查期间转移可能与非法活动有关的资金。

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冻结期限

该法令根据审查对象规定了不同的最长期限。账户可被冻结五个工作日，待执行交易则可被阻止最长10个工作日。

如需在初始期限结束后延长冻结，检察官必须获得法官的授权。在西班牙运营的加密货币公司可在2027年1月前准备应对Sepblac的直接指令。

FATF评估

Sepblac在其年度报告中表示，金融行动特别工作组FATF的相互评估今年已在西班牙启动。法令将此前对权限的限制称为将由FATF评估的一个缺口。

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