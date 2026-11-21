Google已告知美国学区，只有学校管理人员同意显示AI Overviews——位于搜索结果顶部、由人工智能生成的概览——学生才能使用Google搜索。据《财富》报道，这些变化将于明年初生效。

11月3日，Google表示，除非学校管理员自行启用，否则K-12学生账户的人工智能工具将被关闭。与此同时，Google教育副总裁克里斯·菲利普斯告诉《纽约时报》，搜索与人工智能“紧密整合”，不允许人工智能的学校的学生将无法访问搜索功能。

芝加哥、纽约和洛杉矶限制人工智能

自2025年12月22日起，芝加哥学校系统一直阻止学生访问ChatGPT、Claude、Gemini及其他第三方人工智能工具。仅允许使用由学区根据伊利诺伊州学生数据保护法审查过的人工智能教育服务。该系统的一名代表表示，管理部门正在寻求单独关闭AI Overviews的选项；若没有这一选项，将考虑其他搜索解决方案。

作为全国最大的学校系统，纽约市学校系统对从2-K学前教育到八年级的学生实施了一年期人工智能暂停令，并禁止所有年级使用陪伴型聊天机器人。纽约市市长佐赫兰·马姆达尼称，Google的行为是试图利用垄断权力向公立学校强加人工智能。该系统已在学生Chromebook上关闭Gemini聊天机器人和AI Mode，并联系Google讨论相关变化。

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洛杉矶联合学区也宣布，将在2026—2027学年为所有年级的学生屏蔽学区发放设备上的生成式人工智能。该决定涉及约37.8万名学生。该学区要求Google提供关闭AI Overviews的机制。

迈阿密-戴德与Google合作

迈阿密-戴德县学校系统是美国第三大学校系统，在2023年屏蔽聊天机器人后，开始向约10万名高中生提供Gemini for Education。9月，佛罗里达州教育委员会要求公立学区和特许学校制定人工智能使用规则，并告知家长孩子将与哪些工具互动。相关要求须在2027年7月1日前完成。

反垄断问题

美国联邦贸易委员会前主席莉娜·汗表示，Google正在利用其在搜索领域的主导地位，迫使学校引入人工智能。福特汉姆大学法学院教授泽菲尔·蒂乔特认为，将搜索访问权限与AI Overviews捆绑可能引发反垄断问题。

与此同时，9月，联邦法官阿米特·梅塔驳回了Penske Media就Google使用其内容生成AI Overviews提起的诉讼。法官认为，原告未能证明搜索和人工智能概览是彼此独立的产品。

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