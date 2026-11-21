Google повідомила шкільним округам США, що учні зможуть користуватися пошуком Google лише тоді, коли адміністрація школи погодиться на показ AI Overviews — створених штучним інтелектом оглядів у верхній частині результатів пошуку. Як повідомляє Fortune, зміни мають набути чинності на початку наступного року.

3 листопада Google заявила, що інструменти ШІ будуть вимкнені для облікових записів учнів K-12, якщо адміністратори шкіл не активують їх самостійно. Водночас віцепрезидент Google з питань освіти Кріс Філліпс сказав The New York Times, що пошук і ШІ «тісно інтегровані», а учні шкіл, які не дозволяють ШІ, не матимуть доступу до пошуку.

Чикаго, Нью-Йорк і Лос-Анджелес обмежують ШІ

Шкільна система Чикаго з 22 грудня 2025 року блокує учням доступ до ChatGPT, Claude, Gemini та інших сторонніх ШІ-інструментів. Дозволені лише освітні сервіси з ШІ, перевірені округом відповідно до закону Іллінойсу про захист даних учнів. Представник системи заявив, що адміністрація шукає можливість окремо вимкнути AI Overviews, а за відсутності такої опції розглядатиме інші пошукові рішення.

Найбільша у країні шкільна система Нью-Йорка запровадила річний мораторій на ШІ для учнів від дошкільного рівня 2-K до восьмого класу та заборонила чатботів-компаньйонів для всіх класів. Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані назвав дії Google спробою використати монопольну владу для нав’язування ШІ державним школам. Система вже вимкнула чатбот Gemini та AI Mode на учнівських Chromebook і звернулася до Google для обговорення змін.

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Об’єднаний шкільний округ Лос-Анджелеса також оголосив, що у 2026–2027 навчальному році заблокує генеративний ШІ для учнів усіх класів на виданих округом пристроях. Це рішення стосується орієнтовно 378 тисяч учнів. Округ попросив Google надати механізм для вимкнення ШІ-оглядів.

Маямі-Дейд співпрацює з Google

Шкільна система округу Маямі-Дейд, третя за величиною у США, після блокування чатботів у 2023 році почала пропонувати Gemini for Education приблизно 100 тисячам старшокласників. У вересні Рада освіти Флориди зобов’язала державні шкільні округи та чартерні школи встановити правила використання ШІ й повідомляти батькам, з якими інструментами взаємодіятимуть діти. Виконати вимоги потрібно до 1 липня 2027 року.

Антимонопольні питання

Колишня голова Федеральної торгової комісії США Ліна Хан заявила, що Google використовує домінування у пошуку, аби змусити школи запроваджувати ШІ. Професорка юридичного факультету Університету Фордем Зефір Тіч-аут припустила, що пов’язування доступу до пошуку та AI Overviews може викликати антимонопольні питання.

Водночас у вересні федеральний суддя Аміт Мехта відхилив позов Penske Media щодо використання Google її контенту для AI Overviews. Суддя дійшов висновку, що позивач не довів існування окремих продуктів — пошуку та ШІ-оглядів.

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