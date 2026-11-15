在以色列，一批私人投资者签署了一项获得航空公司Arkia控制权的协议。该协议规定向公司注入约4500万美元，而该航空公司的员工须在周一下午前提交一份条件类似的替代方案，《耶路撒冷邮报》报道。

协议条款

买方集团包括Yariv Lerner、Kidan Dahari、Yaron Adiv和Einav Adiv-Berari。他们将投入约3000万美元并获得Arkia的控制权。其余资金将来自Rafi、Joe和Avi Nakash兄弟以及国家。Nakash兄弟将保留该公司约3%的股份。

员工通过其自身的公司持有Arkia约22%的股份。有关该交易的公告没有说明他们将保留多少股份。员工代表已在与数名潜在投资者会面，以确定他们能否提出与该协议相当的条件，并协调有关公司及其员工的计划。

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员工抗议与财务损失

在协议签署前，Yariv Lerner曾考虑与员工、Varor家族和Avi Elkayam共同收购Arkia。随后他加入了Dahari和Adiv的集团，因此员工代表发现自己正与一名前盟友谈判。

上周，数十名员工在Arkia办公室外抗议他们所持股份可能被稀释。以色列工会联合会“Histadrut”的运输工人工会也宣布发生劳资纠纷。该工会称，业主在未与员工代表达成协议的情况下推进裁员，管理层还坚持取消航线。

据估计，Arkia在今年前三个季度亏损约3000万美元，全年亏损可能达到5000万至6000万美元。与此同时，该公司此前强调，公开的估算并非其官方数据。自2026年初以来，Arkia在本-古里安机场旅客中的份额接近11%，而其竞争对手Israir为12%。

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