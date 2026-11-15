德瓦利什维利和拉齐什维利被捕后在RAF获胜——《国家报》

格鲁吉亚运动员梅拉布·德瓦利什维利和萨巴·拉齐什维利在阿联酋阿布扎比举行的RAF首次中东赛事中获胜，距离获释不到一天。据《国家报》报道，两人均在Yas Hilton酒店发生大规模斗殴后被拘留。

RAF赛事中的胜利

德瓦利什维利在中间量级比赛的第一回合中，以压制战胜了前UFC对手马龙·莫拉埃斯。这场较量持续约90秒。这位35岁的前UFC雏量级冠军感谢观众的支持，并强调这对他很重要。

拉齐什维利取得了当晚最出人意料的胜利之一，以12:7击败UFC名人堂成员乌利亚·费伯。这名21岁运动员作为乌马尔·努尔马戈梅多夫的替补被列入比赛阵容；后者因涉及其兄弟乌斯曼·努尔马戈梅多夫的事件而被取消比赛资格。获胜后，获得“当晚最佳表现”奖项的拉齐什维利表示，他从小就想参加综合格斗，并认为自己会成为冠军。

斗殴后的法院裁决

该事件发生在周三的Yas Hilton酒店大堂，当时德瓦利什维利正在为社交媒体拍摄视频。乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其随行人员参与了冲突。阿布扎比警方拘留了10人，阿布扎比刑事法院随后认定其中8人有罪。

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德瓦利什维利和拉齐什维利各被罚款5万迪拉姆后获释。乌斯曼·努尔马戈梅多夫和另外5名参与者各被判处6个月监禁、罚款30万迪拉姆，并被裁定在服刑后驱逐出境。另外两人因拍摄和传播该事件视频而被监禁。

RAF首席执行官查德·布朗斯坦表示，该组织协助了两名格鲁吉亚运动员获释。据他所说，两人都表示希望次日就踏上赛垫，尽管他们48小时内无法训练。

当晚其他赛果

阿尔曼·察鲁基扬击败内曼·格雷西，卫冕RAF中量级跨界冠军头衔。哈姆扎特·奇马耶夫战胜克里斯·魏德曼，赢得轻量级跨界腰带。布朗斯坦表示，RAF在中东举办的首场赛事座无虚席。

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