Двалішвілі й Лазішвілі перемогли на RAF після арешту — The National

Грузинські спортсмени Мераб Двалішвілі та Саба Лазішвілі перемогли на дебютному для RAF турнірі на Близькому Сході в Абу-Дабі, ОАЕ, менш ніж за добу після звільнення з-під варти. Як повідомляє The National, обох затримали після масової бійки в готелі Yas Hilton.

Перемоги на турнірі RAF

Двалішвілі у першому періоді поєдинку у проміжній вазі здобув перемогу утриманням над колишнім суперником по UFC Марлоном Мораесом. Сутичка тривала близько 90 секунд. 35-річний колишній чемпіон UFC у легшій вазі подякував глядачам за підтримку, наголосивши, що вона для нього важлива.

Лазішвілі здобув одну з найбільш несподіваних перемог вечора, здолавши члена Зали слави UFC Урію Фейбера з рахунком 12:7. 21-річного спортсмена включили до карда як заміну Умару Нурмагомедову, якого зняли з поєдинків після інциденту за участю його брата Усмана Нурмагомедова. Після перемоги Лазішвілі, який отримав відзнаку Performance of the Night, заявив, що від дитинства хотів виступати у змішаних єдиноборствах і бачить себе чемпіоном.

Судове рішення після бійки

Інцидент стався в середу в холі готелю Yas Hilton, де Двалішвілі знімав відео для соціальних мереж. У конфлікті брали участь Усман Нурмагомедов і члени його оточення. Поліція Абу-Дабі затримала десятьох людей, а Кримінальний суд Абу-Дабі згодом визнав винними вісьмох із них.

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Двалішвілі та Лазішвілі оштрафували на 50 тисяч дирхамів кожного та звільнили. Усман Нурмагомедов і ще п'ятеро учасників отримали по шість місяців ув'язнення, штрафи по 300 тисяч дирхамів і постанову про депортацію після відбуття покарання. Ще двох осіб ув'язнили за зйомку та поширення відео інциденту.

Генеральний директор RAF Чад Бронштейн розповів, що організація допомогла зі звільненням грузинських спортсменів. За його словами, обидва висловили бажання вийти на килим уже наступного дня, хоча протягом 48 годин не могли тренуватися.

Інші результати вечора

Арман Царукян переміг Неймана Грейсі та зберіг титул RAF Middleweight Crossover Championship. Хамзат Чімаєв здолав Кріса Вайдмана й завоював пояс Lightweight Crossover. За словами Бронштейна, перший для RAF захід на Близькому Сході зібрав повну арену.

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