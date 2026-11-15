Dvalishvili i Lazishvili wygrali na RAF po zatrzymaniu — The National

Gruzińscy sportowcy Merab Dvalishvili i Saba Lazishvili wygrali podczas debiutanckiego turnieju RAF na Bliskim Wschodzie w Abu Zabi w ZEA, mniej niż dobę po zwolnieniu z aresztu. Jak podaje The National, obaj zostali zatrzymani po masowej bójce w hotelu Yas Hilton.

Zwycięstwa na turnieju RAF

Dvalishvili zwyciężył przez przypięcie nad byłym rywalem z UFC, Marlonem Moraesem, w pierwszym okresie pojedynku w wadze pośredniej. Walka trwała około 90 sekund. 35-letni były mistrz UFC w wadze koguciej podziękował widzom za wsparcie, podkreślając, że jest ono dla niego ważne.

Lazishvili odniósł jedno z największych zaskoczeń wieczoru, pokonując członka Galerii Sław UFC Urijaha Fabera wynikiem 12:7. 21-letni sportowiec został włączony do karty jako zastępstwo za Umara Nurmagomedova, który został wycofany z pojedynków po incydencie z udziałem jego brata Usmana Nurmagomedova. Po zwycięstwie Lazishvili, który otrzymał nagrodę Performance of the Night, oświadczył, że od dzieciństwa chciał występować w mieszanych sztukach walki i widzi siebie jako mistrza.

Decyzja sądu po bójce

Do incydentu doszło w środę w lobby hotelu Yas Hilton, gdzie Dvalishvili nagrywał film do mediów społecznościowych. W konflikcie uczestniczyli Usman Nurmagomedov i członkowie jego otoczenia. Policja w Abu Zabi zatrzymała dziesięć osób, a Sąd Karny w Abu Zabi później uznał osiem z nich za winne.

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Dvalishvili i Lazishvili zostali ukarani grzywną po 50 tys. dirhamów i zwolnieni. Usman Nurmagomedov i pięciu innych uczestników otrzymali po sześć miesięcy więzienia, grzywny po 300 tys. dirhamów oraz nakaz deportacji po odbyciu kary. Dwie kolejne osoby trafiły do więzienia za nagrywanie i rozpowszechnianie nagrania z incydentu.

Dyrektor generalny RAF Chad Bronstein powiedział, że organizacja pomogła w uwolnieniu gruzińskich sportowców. Według niego obaj wyrazili chęć wyjścia na mat już następnego dnia, choć przez 48 godzin nie mogli trenować.

Inne wyniki wieczoru

Arman Tsarukyan pokonał Neimana Gracie i zachował tytuł RAF Middleweight Crossover Championship. Khamzat Chimaev pokonał Chrisa Weidmana i zdobył pas Lightweight Crossover. Według Bronsteina pierwsze wydarzenie RAF na Bliskim Wschodzie zgromadziło pełną arenę.

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