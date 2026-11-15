Двалишвили и Лазишвили победили на RAF после задержания — The National

Грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Саба Лазишвили победили на дебютном для RAF турнире на Ближнем Востоке в Абу-Даби, ОАЭ, менее чем через сутки после освобождения из-под стражи. Как сообщает The National, обоих задержали после массовой драки в отеле Yas Hilton.

Победы на турнире RAF

Двалишвили в первом периоде поединка в промежуточном весе одержал победу удержанием над бывшим соперником по UFC Марлоном Мораесом. Схватка длилась около 90 секунд. 35-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе поблагодарил зрителей за поддержку, подчеркнув, что она для него важна.

Лазишвили одержал одну из самых неожиданных побед вечера, победив члена Зала славы UFC Урайю Фейбера со счетом 12:7. 21-летнего спортсмена включили в кард в качестве замены Умару Нурмагомедову, которого сняли с поединков после инцидента с участием его брата Усмана Нурмагомедова. После победы Лазишвили, получивший награду Performance of the Night, заявил, что с детства хотел выступать в смешанных единоборствах и видит себя чемпионом.

Решение суда после драки

Инцидент произошел в среду в холле отеля Yas Hilton, где Двалишвили снимал видео для социальных сетей. В конфликте участвовали Усман Нурмагомедов и члены его окружения. Полиция Абу-Даби задержала десять человек, а Уголовный суд Абу-Даби позднее признал виновными восьмерых из них.

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Двалишвили и Лазишвили оштрафовали на 50 тысяч дирхамов каждого и освободили. Усман Нурмагомедов и еще пятеро участников получили по шесть месяцев заключения, штрафы по 300 тысяч дирхамов и постановление о депортации после отбытия наказания. Еще двух человек заключили под стражу за съемку и распространение видео инцидента.

Генеральный директор RAF Чад Бронштейн рассказал, что организация помогла с освобождением грузинских спортсменов. По его словам, оба выразили желание выйти на ковер уже на следующий день, хотя в течение 48 часов не могли тренироваться.

Другие результаты вечера

Арман Царукян победил Неймана Грейси и сохранил титул RAF Middleweight Crossover Championship. Хамзат Чимаев одолел Криса Вайдмана и завоевал пояс Lightweight Crossover. По словам Бронштейна, первое для RAF мероприятие на Ближнем Востоке собрало полную арену.

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