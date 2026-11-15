W Izraelu grupa prywatnych inwestorów podpisała umowę o przejęciu kontroli nad linią lotniczą Arkia. Porozumienie przewiduje zasilenie spółki kwotą około 45 mln dolarów, a pracownicy przewoźnika mają czas do poniedziałkowego popołudnia na przedstawienie alternatywnej propozycji na podobnych warunkach, informuje Jerusalem Post.

Warunki umowy

Do grupy nabywców weszli Yariv Lerner, Kidan Dahari, Yaron Adiv oraz Einav Adiv-Berari. Mają oni wnieść około 30 mln dolarów i uzyskać kontrolę nad Arkia. Pozostałe środki zapewnią bracia Rafi, Joe i Avi Nakash, a także państwo. Bracia Nakash zachowają około 3% akcji spółki.

Pracownicy posiadali około 22% Arkia za pośrednictwem własnej korporacji. W komunikacie dotyczącym umowy nie sprecyzowano, jaki udział pozostanie w ich rękach. Przedstawiciele pracowników już spotykają się z kilkoma potencjalnymi inwestorami, aby ustalić, czy będą mogli zaoferować warunki porównywalne z porozumieniem, a także uzgodnić plany dotyczące spółki i jej personelu.

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Protesty pracowników i straty finansowe

Przed podpisaniem umowy Yariv Lerner rozważał zakup Arkia wraz z pracownikami, rodziną Varor i Avim Elkayamem. Później dołączył do grupy Dahariego i Adiva, przez co przedstawiciele personelu znaleźli się w negocjacjach z byłym sojusznikiem.

W ubiegłym tygodniu dziesiątki pracowników protestowały przed biurami Arkia przeciwko możliwemu rozwodnieniu ich udziału. Związek Pracowników Transportu izraelskiej federacji związków zawodowych Histadrut również ogłosił spór zbiorowy. Według związku właściciele forsowali redukcje zatrudnienia bez porozumień z przedstawicielami pracowników, a kierownictwo nalegało także na likwidację tras.

Według szacunków Arkia straciła około 30 mln dolarów w pierwszych trzech kwartałach roku, a roczna strata może wynieść od 50 mln do 60 mln dolarów. Jednocześnie spółka wcześniej podkreślała, że opublikowane szacunki nie są jej oficjalnymi wskaźnikami. Od początku 2026 roku udział Arkia wśród pasażerów lotniska Ben Guriona wynosił niemal 11%, podczas gdy jej konkurenta Israir — 12%.

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