Prezydent Argentyny Javier Milei oświadczył w Buenos Aires, że będzie ubiegał się o drugą kadencję w wyborach prezydenckich w październiku 2027 roku. „Dla wszystkich, którzy wątpią, czy będę ubiegał się o reelekcję: tak, będę ubiegał się o reelekcję” — powiedział podczas otwarcia wystawy w muzeum historycznym, informuje Der Spiegel.

Kurs na deregulację

Milei kieruje drugą co do wielkości gospodarką Ameryki Południowej od niemal trzech lat. Wygrał decydującą turę wyborów prezydenckich w 2023 roku, obiecując radykalną „politykę piły łańcuchowej” — ograniczenie aparatu państwowego i deregulację gospodarki.

Piła łańcuchowa, którą polityk demonstracyjnie podnosił podczas wydarzeń kampanijnych, stała się symbolem tych obietnic. W czasie jego prezydentury inflacja, która wcześniej była niezwykle wysoka, znacząco spadła po serii reform. Według danych przytoczonych przez publikację gospodarka Argentyny wzrosła o 4,4% w 2025 roku.

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Społeczne skutki reform

Jednocześnie polityka Mileia jest krytykowana z powodu społecznych konsekwencji jego rynkowo-radykalnego kursu. W Argentynie zlikwidowano liczne stanowiska urzędników państwowych, ograniczono subsydia i zwinięto programy społeczne.

Zgodnie z oficjalnymi statystykami jedna trzecia z 46 milionów mieszkańców kraju jest uznawana za biedną, a wielu z nich zależy od pomocy państwowej. Sam Milei oświadczył, że Argentyna ponownie zaczęła rozwijać się gospodarczo po długim okresie izolacji i zubożenia, dodając: „Mamy dużo pracy, aby znów uczynić Argentynę wielką”.

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