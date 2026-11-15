Президент Аргентины Хавьер Милей заявил в Буэнос-Айресе, что будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в октябре 2027 года. «Для всех, кто сомневается, буду ли я баллотироваться на переизбрание: да, я буду баллотироваться на переизбрание», — сказал он во время открытия выставки в историческом музее, сообщает Der Spiegel.

Курс на дерегулирование

Милей возглавляет вторую по величине экономику Южной Америки почти три года. Он победил в решающем туре президентских выборов 2023 года, обещая радикальную «политику бензопилы» — сокращение государственного аппарата и дерегулирование экономики.

Бензопила, которую политик демонстративно поднимал во время предвыборных мероприятий, стала символом этих обещаний. За время его президентства инфляция, которая ранее была чрезвычайно высокой, существенно снизилась после ряда реформ. Экономика Аргентины, согласно приведенным изданием данным, выросла на 4,4% в 2025 году.

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Социальные последствия реформ

В то же время политику Милея критикуют из-за социальных последствий его рыночно-радикального курса. В Аргентине сократили многочисленные должности государственных служащих, урезали субсидии и свернули социальные программы.

Согласно официальной статистике, треть из 46 миллионов жителей страны считается бедной, и многие из них зависят от государственной помощи. Сам Милей заявил, что Аргентина вновь начала экономически расти после длительного периода изоляции и обнищания, добавив: «Нам предстоит много работы, чтобы снова сделать Аргентину великой».

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