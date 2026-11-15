阿根廷总统米莱宣布竞选连任——《明镜周刊》

阿根廷总统哈维尔·米莱在布宜诺斯艾利斯表示，他将参加2027年10月举行的总统选举，争取连任。“对于所有怀疑我是否会竞选连任的人：是的，我将竞选连任，”他在一家历史博物馆的展览开幕式上说道，《明镜周刊》报道。

转向放松管制

米莱领导南美洲第二大经济体已近三年。他在2023年总统选举的决定性轮次中获胜，承诺推行激进的“电锯政策”——削减国家机构并放松经济管制。

这把政治人物在竞选活动中示意性举起的电锯，成为这些承诺的象征。在他任总统期间，此前极高的通货膨胀率在一系列改革后显著下降。根据该刊援引的数据，阿根廷经济在2025年增长了4.4%。

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改革的社会后果

与此同时，米莱的政策因其市场激进路线带来的社会后果而受到批评。阿根廷削减了大量公务员职位，缩减了补贴，并取消了社会项目。

根据官方统计，该国4600万居民中有三分之一被视为贫困人口，其中许多人依赖国家援助。米莱本人表示，阿根廷在经历长期孤立和贫困化后再次开始实现经济增长，并补充说：“我们还有很多工作要做，才能再次让阿根廷伟大。”

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