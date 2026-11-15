在塞浦路斯，希腊裔塞浦路斯人和土耳其裔塞浦路斯人社群领导人尼科斯·赫里斯托祖利季斯与图凡·埃尔许尔曼同意在缓冲区开放两个新的过境点——一个位于坎博斯和卡拉沃斯塔西之间，另一个位于卢鲁吉纳和林皮亚之间。该协议是在联合国特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金参加的会议期间达成的，《塞浦路斯邮报》报道。双方还同意与联合国秘书长举行新的三方会晤。

建设可能拖延

坎博斯—卡拉沃斯塔西过境点所需的工程将远多于卢鲁吉纳—林皮亚路线，后者两端相距不到400米。坎博斯穆赫塔尔约安尼斯·帕帕佐普洛斯表示，现有的四米宽道路必须拓宽至七米，以实现双向通行。他估计，该过境点不太可能在明年年底前开放。

这条道路的大部分自1974年以来一直未被使用，目前作为防火隔离带。希腊裔塞浦路斯谈判代表梅内拉奥斯·梅内拉乌承认，坎博斯地区的地形将需要更多工程，并表示技术要求应由相关委员会讨论。与此同时，赫里斯托祖利季斯和埃尔许尔曼同意，两个过境点应同时投入运行。

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社群反对意见与环境问题

经由坎博斯的拟议路线，是在通往科基纳的过境点谈判陷入僵局后提出的替代方案。波利斯赫里索霍斯市政府和蒂利里亚社群批评这一替代方案，称不应将科基纳排除在协议之外。赫里斯托祖利季斯则称，科基纳被列入周一提交给联合国的19项提案清单中。

还有一些问题涉及环境，因为部分道路穿过帕福斯国有森林，那里栖息着塞浦路斯特有的盘羊。环境部以及狩猎和野生动物服务部门表示，尚未被纳入磋商：目前还没有该过境点的详细规划。

尼科西亚拥堵问题

尼科西亚市长哈拉兰博斯·普伦佐斯和土耳其裔塞浦路斯人市长梅赫梅特·哈曼奇表示，两个商定的过境点无法解决首都排队的问题。据该报报道，约70%的所有记录在案的过境发生在尼科西亚，主要经由不堪重负的阿约斯-多梅蒂奥斯过境点。普伦佐斯坚持认为，需要在该市东部再设一个过境点。

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