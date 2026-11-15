На Кипре лидеры греко-кипрской и турецко-кипрской общин Никос Христодулидис и Туфан Эрхюрман договорились открыть два новых пункта пересечения буферной зоны — между Камбосом и Каравостаси, а также между Луружиной и Лимпией. Договоренности были достигнуты во время встречи с участием посланницы ООН Марии Анхелы Ольгин, сообщает Cyprus Mail. Стороны также согласились провести новую трехстороннюю встречу с генеральным секретарем ООН.

Строительство может затянуться

Пункт пересечения Камбос—Каравостаси потребует значительно больше работ, чем маршрут Луружина—Лимпия, между концами которого менее 400 метров. Мухтар Камбоса Иоаннис Пападопулос заявил, что существующую четырехметровую дорогу необходимо расширить до семи метров для двустороннего движения. По его оценке, открытие перехода вряд ли произойдет до конца следующего года.

Значительная часть дороги не использовалась с 1974 года и сейчас служит противопожарной полосой. Греко-кипрский переговорщик Менелаос Менелау признал, что рельеф в районе Камбоса потребует больше работ, и заявил, что технические требования должны обсудить профильные комитеты. В то же время Христодулидис и Эрхюрман согласились, что оба пункта пересечения должны начать работу одновременно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возражения общин и экологические вопросы

Предложенный маршрут через Камбос появился как альтернатива переходу в Коккину, переговоры по которому зашли в тупик. Муниципалитет Полис-Хрисохуса и общины Тиллирии раскритиковали такую замену, заявив, что Коккина не должна быть исключена из договоренностей. Христодулидис, со своей стороны, утверждает, что Коккина входит в перечень из 19 предложений, переданных ООН в понедельник.

Дополнительные вопросы касаются окружающей среды, поскольку часть дороги проходит через государственный лес Пафоса, где обитает эндемичный кипрский муфлон. Департамент окружающей среды и Служба охоты и фауны сообщили, что их еще не привлекали к консультациям: детального плана перехода пока нет.

Проблема перегруженности Никосии

Мэр Никосии Хараламбос Прунцос и турецко-кипрский мэр Мехмет Харманчи заявили, что два согласованных перехода не решают проблему очередей в столице. По данным издания, около 70% всех зафиксированных пересечений происходит в Никосии, преимущественно через перегруженный пункт Айос-Дометиос. Прунцос настаивает на необходимости еще одного перехода в восточной части города.

Читай нас в